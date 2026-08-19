الحجار وبيرقدريان بحثا في التحضيرات للأسبوع الرياضي

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباح اليوم، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان، وتم البحث في الملفات المشتركة بين الوزارتين وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بينهما.



وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للأسبوع الرياضي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.



وفي هذا السياق، وجّه الوزير الحجار كتابا إلى البلديات لتنظيم نشاطات رياضية، كل ضمن نطاقه، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والشباب والرياضة، بما يساهم في إنجاح الأسبوع الرياضي وتفعيل الحركة الرياضية في مختلف المناطق اللبنانية.