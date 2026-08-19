مكي بحث مع وفد American Task Force في مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي ومشاريع الوزارة

استقبل وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي اليوم، في مختبر الابتكار والعلوم السلوكية في الوزارة، رئيس منظمة American Task Force on Lebanon (ATFL) السفير الأميركي السابق إدوار غابرييل، برفقة أعضاء مجلس إدارة المنظمة الذين تمت دعوتهم إلى اللقاء.



وجرى خلال اللقاء عرض مشاريع وزارة التنمية الإدارية أمام الوفد، ولا سيما في مجالات الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، والحوكمة، إلى جانب أبرز الخطوات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية. كما تم التطرق إلى مسار رقمنة الخدمات العامة، ومنصة "دولتي"، وعدد من المنصات والمبادرات الرقمية الأخرى التي تعمل الوزارة على تطويرها، إضافة إلى رؤية الوزارة لإعادة تكوين مؤسسات وإدارات الدولة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.



وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا بين الوزير مكي وأعضاء مجلس إدارة المنظمة، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول مسار الإصلاح الإداري، وآليات العمل داخل الوزارة، وأبرز التحديات التي تواجه عملية تطوير الإدارة العامة، والخطوات المعتمدة للانتقال من وضع الخطط إلى تنفيذ مشاريع إصلاحية ملموسة.



وقال الوزير مكي: "شرفنا اليوم وفد من أعضاء مجلس إدارة American Task Force on Lebanon، وكانت مناسبة جيدة لعرض العمل الذي تقوم به الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي والحوكمة، خصوصًا أن هناك الكثير من المشاريع التي يتم العمل عليها وقد لا تكون معروفة بشكل كافٍ".



وأضاف: "تم إنجاز الكثير من العمل داخل الوزارة، من تحديد المسؤوليات وتنظيم مسارات العمل، إلى وضع رؤية واضحة لما نريد الوصول إليه. كما أطلقنا عددًا من الخدمات، وأعدنا هندسة خدمات أخرى، وحوّلنا العديد منها إلى خدمات إلكترونية، بما يساهم في تسهيل وصول المواطنين إليها وتحسين تجربتهم مع الإدارة العامة".



وأكد مكي أن "الهدف لا يقتصر على رقمنة الخدمات، بل يرتبط برؤية أوسع لإعادة تكوين مؤسسات وإدارات الدولة، وتحديث طريقة عملها، وتعزيز الحوكمة والكفاءة، بما يسمح ببناء إدارة عامة أكثر فعالية وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين".



من جهته، قال السفير الأميركي السابق إدوار غابرييل: "كانت زيارتنا هذا الصباح إلى الوزير مكي مثيرة للاهتمام للغاية. وقد أعرب وفدنا من منظمة American Task Force on Lebanon عن تقديره الكبير للعمل الجيد الذي يقوم به الوزير. إنها مرحلة حماسية، خصوصًا مع الحديث عن بناء الدولة والإصلاحات الجارية".



وأضاف: "وجدنا وزيرًا ملمًّا بملفات عمله وبالقضايا المطروحة، ويعمل بشكل فعّال على دفع مسار الإصلاح قدمًا، وفق رؤية استراتيجية ومنهجية واضحة للتنمية. ونأمل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها وأن تتحول إلى نتائج ملموسة".



وأكد غابرييل أننا "نقدر هذا العمل الجيد جدًا، وسنكون داعمين له بقوة، طالما استمر هذا المسار الإصلاحي على هذا النحو".

