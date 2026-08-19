الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكي بحث مع وفد American Task Force في مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي ومشاريع الوزارة
أخبار لبنان
2026-08-19 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مكي بحث مع وفد American Task Force في مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي ومشاريع الوزارة
استقبل وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي اليوم، في مختبر الابتكار والعلوم السلوكية في الوزارة، رئيس منظمة American Task Force on Lebanon (ATFL) السفير الأميركي السابق إدوار غابرييل، برفقة أعضاء مجلس إدارة المنظمة الذين تمت دعوتهم إلى اللقاء.
وجرى خلال اللقاء عرض مشاريع وزارة التنمية الإدارية أمام الوفد، ولا سيما في مجالات الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، والحوكمة، إلى جانب أبرز الخطوات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية. كما تم التطرق إلى مسار رقمنة الخدمات العامة، ومنصة "دولتي"، وعدد من المنصات والمبادرات الرقمية الأخرى التي تعمل الوزارة على تطويرها، إضافة إلى رؤية الوزارة لإعادة تكوين مؤسسات وإدارات الدولة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.
وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا بين الوزير مكي وأعضاء مجلس إدارة المنظمة، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول مسار الإصلاح الإداري، وآليات العمل داخل الوزارة، وأبرز التحديات التي تواجه عملية تطوير الإدارة العامة، والخطوات المعتمدة للانتقال من وضع الخطط إلى تنفيذ مشاريع إصلاحية ملموسة.
وقال الوزير مكي: "شرفنا اليوم وفد من أعضاء مجلس إدارة American Task Force on Lebanon، وكانت مناسبة جيدة لعرض العمل الذي تقوم به الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي والحوكمة، خصوصًا أن هناك الكثير من المشاريع التي يتم العمل عليها وقد لا تكون معروفة بشكل كافٍ".
وأضاف: "تم إنجاز الكثير من العمل داخل الوزارة، من تحديد المسؤوليات وتنظيم مسارات العمل، إلى وضع رؤية واضحة لما نريد الوصول إليه. كما أطلقنا عددًا من الخدمات، وأعدنا هندسة خدمات أخرى، وحوّلنا العديد منها إلى خدمات إلكترونية، بما يساهم في تسهيل وصول المواطنين إليها وتحسين تجربتهم مع الإدارة العامة".
وأكد مكي أن "الهدف لا يقتصر على رقمنة الخدمات، بل يرتبط برؤية أوسع لإعادة تكوين مؤسسات وإدارات الدولة، وتحديث طريقة عملها، وتعزيز الحوكمة والكفاءة، بما يسمح ببناء إدارة عامة أكثر فعالية وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين".
من جهته، قال السفير الأميركي السابق إدوار غابرييل: "كانت زيارتنا هذا الصباح إلى الوزير مكي مثيرة للاهتمام للغاية. وقد أعرب وفدنا من منظمة American Task Force on Lebanon عن تقديره الكبير للعمل الجيد الذي يقوم به الوزير. إنها مرحلة حماسية، خصوصًا مع الحديث عن بناء الدولة والإصلاحات الجارية".
وأضاف: "وجدنا وزيرًا ملمًّا بملفات عمله وبالقضايا المطروحة، ويعمل بشكل فعّال على دفع مسار الإصلاح قدمًا، وفق رؤية استراتيجية ومنهجية واضحة للتنمية. ونأمل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها وأن تتحول إلى نتائج ملموسة".
وأكد غابرييل أننا "نقدر هذا العمل الجيد جدًا، وسنكون داعمين له بقوة، طالما استمر هذا المسار الإصلاحي على هذا النحو".
أخبار لبنان
American
Force
الإصلاح
الإداري
والتحول
الرقمي
ومشاريع
الوزارة
التالي
المفتي قبلان: المنطقة فوق برميل بارود ولا شيء أخطر على لبنان من الحقد والتحريض والترويج للفتنة
الحجار وبيرقدريان بحثا في التحضيرات للأسبوع الرياضي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-11
مكي خلال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي: وزارة التنمية الإدارية الجهة المنفذة والمنسقة للمشروع
أخبار لبنان
2026-08-11
مكي خلال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي: وزارة التنمية الإدارية الجهة المنفذة والمنسقة للمشروع
0
أخبار لبنان
2026-07-24
وزارة المالية تواصل مسار التحول الرقمي بإضافة خدمتين جديدتين إلى ضريبة الأملاك المبنية
أخبار لبنان
2026-07-24
وزارة المالية تواصل مسار التحول الرقمي بإضافة خدمتين جديدتين إلى ضريبة الأملاك المبنية
0
أخبار لبنان
2026-06-26
مكي من جورجيا: لبنان يستفيد من التجربة الجورجية في حوكمة الدولة والتحول الرقمي وتعزيز الاستثمار
أخبار لبنان
2026-06-26
مكي من جورجيا: لبنان يستفيد من التجربة الجورجية في حوكمة الدولة والتحول الرقمي وتعزيز الاستثمار
0
أخبار لبنان
2026-06-08
عون يبحث مع وفد فرنسي التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ودعم مسار التعاون مع صندوق النقد
أخبار لبنان
2026-06-08
عون يبحث مع وفد فرنسي التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ودعم مسار التعاون مع صندوق النقد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
الجمارك تداهم مستودعًا للمشروبات والسكاكر وتضبط كميات من دون مستندات
أخبار لبنان
08:10
الجمارك تداهم مستودعًا للمشروبات والسكاكر وتضبط كميات من دون مستندات
0
أخبار لبنان
07:58
مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين
أخبار لبنان
07:58
مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين
0
أخبار لبنان
07:56
وصول القافلة الأردنية الـ12 إلى لبنان عبر معبر المصنع
أخبار لبنان
07:56
وصول القافلة الأردنية الـ12 إلى لبنان عبر معبر المصنع
0
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-09
الخارجية الروسية: نندد بالهجوم الإسرائيلي على لبنان وهذه التصرفات العدوانية تهدد بعرقلة عملية التفاوض
آخر الأخبار
2026-04-09
الخارجية الروسية: نندد بالهجوم الإسرائيلي على لبنان وهذه التصرفات العدوانية تهدد بعرقلة عملية التفاوض
0
آخر الأخبار
2026-03-05
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: اتخذنا اجراءات عدة لتدارك النزوح الجدي تم فتح كل المداراسا والجامعات كمراز ايزاؤ في كل الناطق اللبنانية
آخر الأخبار
2026-03-05
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: اتخذنا اجراءات عدة لتدارك النزوح الجدي تم فتح كل المداراسا والجامعات كمراز ايزاؤ في كل الناطق اللبنانية
0
آخر الأخبار
2026-07-12
الوكالة الوطنية: قصف لمدخل زوطر الشرقية لجهة ميفدون تزامنًا مع عملية تمشيط كثيفة
آخر الأخبار
2026-07-12
الوكالة الوطنية: قصف لمدخل زوطر الشرقية لجهة ميفدون تزامنًا مع عملية تمشيط كثيفة
0
خبر عاجل
2026-04-19
معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الضربة التي ستُوجه لإيران بحال انهيار وقف إطلاق النار ستكون مؤلمة جدا
خبر عاجل
2026-04-19
معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الضربة التي ستُوجه لإيران بحال انهيار وقف إطلاق النار ستكون مؤلمة جدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
07:07
جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج
0
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
0
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
2
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
3
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
4
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
7
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
8
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More