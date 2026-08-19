المفتي قبلان: المنطقة فوق برميل بارود ولا شيء أخطر على لبنان من الحقد والتحريض والترويج للفتنة

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا توجه فيه الى "السلطة والقوى السياسية والإعلامية اللبنانية" قائلًا: البلد والمنطقة فوق برميل بارود، ولا شيء أخطر على لبنان من الحقد والتحريض والترويج للفتنة الطائفية والسياسية، ولا شيء يمكنه إحراق البلد أكثر من الإرتزاق الإعلامي والجنون السياسي".وأشار إلى أن "السلطة في هذا المجال تتحول إلى فريق سياسي وزاروب حزبي وهذا أمر كارثي على البلد ومفهوم إدارته الوطنية، ولبنان نتاج مجهود وطني طويل لمجموع مكوّناته وليس مزرعةً لأحد، ولا يمكن إدارة الملفات الوطنية والسيادية دون شراكة وطنية تكوينية".وقال: "السلطة التي تتنكر للجنوب وأهله تلغي نفسها، وكما لا يمكن القبول بربع وطن كذلك لا يمكن القبول بربع سلطة، وطبيعة حرب المنطقة وما تقوم به إسرائيل الإرهابية يضع مصير لبنان فوق جبهة الجنوب وقراه الحدودية، والسلطة الحالية مطالبة بشهادة سجل عدلي من قرى الجنوب الحدودية لتثبت شرعيَّتها الوطنية، ودون ذلك السلطة تخلع نفسها وتدفع لبنان نحو المجهول".