الرئيس عون: أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لاعادة بناء الدولة

الرئيس جوزاف عون امام مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة الدكتور اسعد عيد:
- دوركم اساسي في المساعدة على اعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بالدراسات والأبحاث الضرورية لان بناء الدولة مسؤولية مشتركة.
- ليكن عملكم من اجل المصلحة العامة والثقة بكم تكتمل… pic.twitter.com/brTiFGWZWd
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 19, 2026
الرئيس جوزاف عون امام مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة الدكتور اسعد عيد:
- دوركم اساسي في المساعدة على اعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بالدراسات والأبحاث الضرورية لان بناء الدولة مسؤولية مشتركة.
- ليكن عملكم من اجل المصلحة العامة والثقة بكم تكتمل… pic.twitter.com/brTiFGWZWd