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الرئيس عون: أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لاعادة بناء الدولة

أخبار لبنان
2026-08-19 | 05:37
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الرئيس عون: أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لاعادة بناء الدولة
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الرئيس عون: أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لاعادة بناء الدولة

أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أنه "أعدنا لبنان إلى خريطة العالم"، قائلا" "سنواصل العمل لاعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب".

وأكد عون أن التحدي الأكبر هو اعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود.

وقال أمام مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة أسعد عيد: "دوركم أساسي في المساعدة على اعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بالدراسات والأبحاث الضرورية لأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة".

وأضاف: "ليكن عملكم من أجل المصلحة العامة والثقة بكم تكتمل من خلال إنجازاتكم".
 
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

لبنان

الجنوب

المجلس الوطني للبحوث العلمية

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