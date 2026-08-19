جعجع استقبل وفد فريق العمل الأميركي من أجل لبنان... غابرييل: نغادر لبنان ونحن أكثر تفاؤلاً

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان (ATFL)، ترأسه المدير التنفيذي إدوارد م. غابرييل وضمّ كلاً من: بول سالم، توماس أبراهام، مكرم عازار، أحمد بومرود، ميشال شماس، نجاد فارس، طوني فرام، نسيم حفّار، أوسكار صيقلي، سليم ساسين، كمال شهيّب، جاك طعمة، ستيفن هوارد، ماثيو عودي، إلى جانب كاريل توما من السفارة الأميركية في بيروت.







وحضر اللقاء عن "القوات اللبنانية" عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.







وصف غابرييل إجتماع مجلس إدارة ومستشاري فريق العمل الأميركي من أجل لبنان مع الدكتور جعجع وممثلي القوات اللبنانيّة ب "البنّاء جداً والغني بالمعلومات." وقال :"بعدما تناولنا قضايا أمنية وعسكرية وملفات الإصلاح، عرض الدكتور جعجع وجهة نظر واضحة للمسار الذي يتوقع أن يسلكه الاتفاق الإطاري، فضلاً عن المجالات التي يرى ضرورة العمل عليها دعماً لجهود الحكومة الأميركية الرامية إلى جمع الأطراف وتحقيق تقدّم في هذا السياق".







وأضاف: "تركّز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله، بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم بما يتيح لهم إستعادة نمط حياتهم من جديد".







وردًا على سؤال أجاب غابرييل : "بالطبع، نحن ندعم بقوة فكرة الـ"Pilot Zones" أو المناطق التجريبية. وكما فهمنا من الدكتور جعجع، فإن نجاحها سيتطلب اهتماماً ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة، للتأكد من أن كلاً من لبنان وإسرائيل يحققان تقدماً في تنفيذ مضمون وأهداف الاتفاق الإطاري. إنطلاقاً من هنا، نغادر لبنان ونحن أكثر تفاؤلاً، وأكثر اطلاعاً على حقيقة الوضع الراهن".