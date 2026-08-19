شقير يعلن زيارة وفد اقتصادي إماراتي رفيع لبيروت: رسالة ثقة بلبنان ومحطة نوعية لإحياء الشراكة الاقتصادية

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير أن "الهيئات الاقتصادية تستضيف وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى، برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، يضم 67 من أبرز القيادات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال، يومي 26 و27 آب الجاري".



وأكد في بيان أن" زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي بهذا المستوى الرفيع وبهذا الحجم الكبير تحمل دلالات إيجابية بالغة الأهمية، وتشكل محطة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية اللبنانية-الإماراتية، لا سيما أنها تعكس بوضوح الاهتمام الإماراتي بتطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب دعم لبنان في مساعيه الرامية إلى تعزيز صموده والانطلاق في مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي".



وقال شقير: "نحن اليوم متفائلون جداً بهذه الزيارة، التي نعتبرها خطوة بالغة الأهمية على طريق إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً أنها تأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء القمة الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".



وتوجه شقير بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى رئيسها وقيادتها، على القرارات والخطوات الداعمة للبنان"، مؤكداً أن "القطاع الخاص اللبناني يرحب بالوفد الاقتصادي الإماراتي بكل ترحاب، ويتطلع إلى البناء على هذه الزيارة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

