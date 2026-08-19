الرئيس عون غادر الى روما... ولقاء مع البابا لاون الرايع عشر غدا

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزاف عون غادر بعد ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي متوجها إلى روما في زيارة يلتقي فيها غدا قداسة البابا لاون الرابع عشر.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عون بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.