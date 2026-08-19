صدي زار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتبلغ من خليفة سدادها لكل مستحقات الكهرباء

زار وزير الطاقة جو صدي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، حيث كان في استقباله المدير العام بالإنابة المهندس ربيع خليفة ورؤساء المصالح والدوائر، واطلع على سير الملفات التي يعمل عليها وأعطى توجيهاته بضرورة إعتماد اعلى معايير الشفافية.



وأبلغ خليفة وزير الطاقة أن "المؤسسة سددت كل المستحقات المترتبة عليها لمصلحة مؤسسة كهرباء وتبلغ 15 مليونا و500 الف دولار"، وشرح بالتفصيل "المراحل التي بلغتها هذه الملفات ومنها:



* ورشة تأهيل قناة المياه من جعيتا حتى محطة الضبية بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW والتي لم يتم تأهيلها للمرة الأولى بهذه الطريقة الشاملة منذ الستينات. وقد منع هذا التأهيل حتى الان هدرا بنحو ٤٠% من المياه التي تنقل عبر القناة.



* الاستعدادات لإستلام محطة الصرف الصحي في جبيل من مجلس الإنماء والاعمار في الأسابيع القليلة المقبلة، كذلك التحضيرات لإطلاق مناقصة لمد خط لربط شبكة الصرف الصحي في جبيل بالمحطة.



* تنفيذ خط ٥٠٠ لنقل المياه من نبع المضيق حتى جبيل لتغذية ساحل القضاء بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz.



* مشروع Apaise لتأهيل بعض الشبكات ومحطات الضخ والخزانات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD



* خزان في الاشرفية بحجم ٢٠ الف ليتر حيث انتهت الدراسة وحولت للتدقيق.



* ورشة حفر ابار عامة وتجهيزها من أجل توفير كمية اكبر من المياه للمواطنين.



* العمل القائم لإعادة إطلاق الموقع الالكتروني website وخدمة Call center.



* خطة يعمل عليها لتفعيل قراءة العدادات الذكية التي تم تركيبها منذ اكثر من ٧ سنوات ولا يتم قراءتها.



* الاعمال القائمة في محطة الجية للصرف الصحي.



* الاعمال القائمة في الوردانية من ضمن قرض البنك الدولي".



