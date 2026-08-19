الرئيس سلام عرض مع العناني تعزيز التعاون بين لبنان واليونسكو: الاعتداء على التراث هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور خالد العناني، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة في مجالات التربية والثقافة والتراث والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم جهود لبنان لحماية مواقعه الأثرية والتراثية وإعادة تأهيل المتضرر منها، وتعزيز التعليم، وضمان سلامة الصحافيين.



كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونسكو، وقعها عن الجانب اللبناني وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، بهدف إرساء إطار مؤسسي شامل ومستدام للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقال الرئيس سلام خلال اللقاء: "إن مؤتمر اليونسكو العام انعقد في بيروت عام ١٩٤٨، واعتمدت خلاله العربية لغة عمل للمؤتمر، في خطوة تاريخية كرست حضورها في العالم. وقد حضر بهذه المناسبة الأديب الكبير طه حسين، وألقى محاضرة عن اللغة العربية".



أضاف: "ليست مصادفة أن تكون بيروت قد اعتُمدت، منذ عام ٢٠١٩، مدينة مبدعة للأدب في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة. فرغم ما عرفته من حروب ودمار، وما مرت به من مآسٍ، ولا سيما انفجار مرفئها عام ٢٠٢٠، لا تزال مدينة نابضة بالحياة، وتحمل راية الثقافة والتجدد في عالمنا العربي. كما أن تسجيل قلاع جبل عامل وصور على لائحة المواقع التراثية المهددة يكتسب أهمية خاصة، فالاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد".