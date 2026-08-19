معاينات طبية مجانية في دير القمر بمشاركة أطباء أميركيين متخصصين

تنظّم بلدية دير القمر، تحت رعاية وزارة الصحة و بالتعاون مع مستشفى دير القمر الحكومي، حملة معاينات طبية مجانية يشارك فيها أطباء أخصائيون من أصول لبنانية تابعون للجمعية الطبية اللبنانية الأميركية ALMA - American Lebanese aMedical Association ومنظمة (H.O.M.E - Health Outreach to the Middle East قادمين من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار جهود دعم القطاع الصحي في المنطقة.



وتشمل المعاينات مجالات طبية متعددة، أبرزها، الطب العام وطب القلب وطب المسالك البولية واختصاصات أخرى.



الدعوة موجّهة لجميع أبناء دير القمر وبلدات الجوار، وكذلك للنازحين اللبنانيين الذين يقيمون فيها حالياً.



التوقيت والمكان: يوم الاثنين 24 آب 2026، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، في مبنى مستشفى دير القمر الحكومي.



للتسجيل والاستفسار، يمكن التواصل للمزيد من المعلومات والتسجيل عبر الرقم: 71581314 (التابع لبلدية دير القمر) والنقليات مؤمّنة من مبنى بلدية دير القمر إلى المستشفى لتسهيل وصول المشاركين.

