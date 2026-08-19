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"الخارجية" دانت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا
أخبار لبنان
2026-08-19 | 11:06
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"الخارجية" دانت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا
دانت وزارة الخارجية بـ"أشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلثاء"، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكدت الوزارة "موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها"، مشددة على "رفض لبنان أي اعتداء على أراضيها، وعلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي".
أخبار لبنان
الغارات
الإسرائيلية
الظهور
سوريا
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