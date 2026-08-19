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"مياه بيروت": قطع المياه من محطة ضخ ضبيه الرئيسية بسبب التصليحات على خط مياه خزان برج أبو حيدر

أخبار لبنان
2026-08-19 | 11:07
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&quot;مياه بيروت&quot;: قطع المياه من محطة ضخ ضبيه الرئيسية بسبب التصليحات على خط مياه خزان برج أبو حيدر
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"مياه بيروت": قطع المياه من محطة ضخ ضبيه الرئيسية بسبب التصليحات على خط مياه خزان برج أبو حيدر

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أنه "بتاريخ 19/8/2026، وخلال قيام ورشة بناء محاذية للمحطة الثانية للمؤسسة في منطقة سن الفيل بأعمال حفريات، تسببت بالضرر البالغ لخط مياه (1200 متر مكعب) الذي يغذي خزان برج أبو حيدر".

وأشارت المؤسسة إلى أنها "في صدد المباشرة فورا بأعمال التصليحات اللازمة على هذا الخط، وأنها ستضطر آسفة إلى قطع المياه من محطة ضخ ضبيه الرئيسية، وبالتالي عن المناطق الآتية: المناطق التي تتغذّى من محطة برج أبو حيدر وتلة الخياط، المناطق التي تتغذى من محطات أنطلياس وجل الديب والجديدة والزعرور والدكوانة، والمناطق التي تتغذى من خزان الحازمية.

وأوضحت أنها "ستعيد توزيع المياه، وفق البرنامج المعتاد فور الانتهاء من أعمال التصليحات، التي ستستمر ليلا نهارا من دون انقطاع".
 

أخبار لبنان

بيروت":

المياه

الرئيسية

التصليحات

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