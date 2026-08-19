وزير الداخلية اطلع من رئيس بلدية مرجعيون على أوضاع الأهالي والتقى كريمة وخريش وترو

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم في مكتبه، رئيس بلدية مرجعيون سري غلمية، واطلع منه على أوضاع الأهالي في المنطقة، في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.



وحيا الوزير الحجار "صمود الأهالي وتضحياتهم وتمسكهم بأرضهم".



واستقبل رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وأعضاء المجلس البلدي، وتم البحث في ملفات تهم المدينة، وفي مقدمها تدابير الأمن والسير، وحملة ضبط المخالفات، إضافة إلى ملف النفايات وسبل معالجته.



والتقى الوزير الحجار المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، واطّلع منه على المهام التي ينفذها الدفاع المدني، لا سيما في الأيام الأخيرة في مواجهة الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق، مثنيا على "جهود العناصر والمتطوعين".



وكذلك، استقبل الحجار النائب السابق علاء الدين ترو ورئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي رئيس بلدية برجا ماجد ترو، وتم البحث في شؤون إنمائية.