الراعي تابع المراحل الأخيرة من مشروع الكنيسة المارونية في قطر

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأباتي شربل مهنا الآتي من رعية قطر، يرافقه جهاد أبي صالح وسمعان سمعان، في حضور المطران أنطوان عوكر النائب البطريركي، أمين سر البطريركية الخاص الأب فادي تابت، والقيم البطريركي غسان أبو فرحات.



وتمحور اللقاء حول المراحل الأخيرة من مشروع الكنيسة المارونية في قطر، الذي انطلق عام 2018 وبلغت نسبة إنجاز أعماله الإنشائية والتجهيزية نحو 99 في المئة، فيما يُعمل على استكمال بعض التفاصيل الفنية والإدارية تمهيدًا لوضع الكنيسة في الخدمة.



وعرض الأباتي مهنا أمام الراعي مسار الأعمال والملفات المتبقية، ولا سيما استكمال إجراءات التغذية الكهربائية وتجديد عقد إيجار الأرض والحصول على شهادة إتمام البناء والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة والدفاع المدني، مشيرًا إلى أن المشروع بات في مراحله النهائية، وأن العمل جارٍ لإنجاز الإجراءات المتبقية خلال الأشهر المقبلة.



كما تناول اللقاء الرؤية المستقبلية لإدارة الكنيسة بعد افتتاحها وسبل تأمين استدامتها، بما يشمل المصاريف التشغيلية والصيانة والخدمات، في إطار خطة تضمن استمرارية رسالتها الراعوية والروحية.



وشدد الوفد على أن الهدف يتخطى إنجاز المبنى إلى ترسيخ حضور ماروني ثابت وفاعل في قطر، يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية اللازمة، ويبقى مرتبطًا بالبطريركية المارونية في بكركي.



وأشاد المجتمعون بالتعاون والدعم اللذين حظي بهما المشروع من المرجعيات الكنسية والجهات المعنية في قطر، مستذكرين بصورة خاصة الراحل المطران كاميليو بالين، ومثمنين تعاون المطران ألدو بيراردي ومواكبته للمشروع.



وفي ختام اللقاء، اطّلع البطريرك الراعي على الخطوات العملية المطلوبة لإنجاز المرحلة الأخيرة، ووقّع الاتفاق المتعلق بالمشروع، مؤكدًا دعم البطريركية لاستكماله وحرصها على تثبيت الحضور الماروني في قطر، لتكون الكنيسة الجديدة بيتًا للصلاة واللقاء والرعاية وخدمة أبناء الكنيسة والجماعة المؤمنة.



