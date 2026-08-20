مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: استئناف توزيع المياه وفق البرنامج المعتاد بعد إنجاز التصليحات

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها "أنهت أعمال التصليحات على خط المياه الرئيسي بقطر 1200 ملم، الذي يغذي خزان برج أبي حيدر، بعد الضرر الذي لحق به وأدى إلى توقف محطة ضخ ضبيه الرئيسية".



وأوضحت في بيان، أن "التوقف أثر على التغذية بالمياه في المناطق التي تتغذى من محطات برج أبي حيدر، تلة الخياط، أنطلياس، جل الديب، الجديدة، الزغزغي، الدكوانة وخزان الحضيرة".



وأشارت إلى أنها "ستباشر، اعتباراً من اليوم 20 آب 2026، إعادة توزيع المياه وفق البرنامج المعتاد".

