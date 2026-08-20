الصدي عاين منشآت النفط والخزانات والمرابط في الزهراني: نعمل على الاستفادة إقتصادياً من كل القدرات والأصول الاستراتيجية

زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي منشآت النفط في الزهراني برفقة منسق لجنة استقدام صهاريج النفط من العراق عضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام الذهبي حيث كان في إستقباله مدير المنشآت هناك زياد الزين والطاقم العامل فيها.



وعاين الصدي ميدانياً واقع المنشآت وجال في الخزانات، مطلعاً على مدى جهوزيتها ومتطلبات صيانتها. كما تفقد المرابط على المرفأ وعاين القوارب الستة التي تمّ تأهبلها خلال الأشهر الماضية.



وأعرب الصدي عن" إصراره على تفعيل دور لبنان كهمزة وصل بين الشرق والغرب على صعيد قطاع النفط"، مذكراُ انه "كان يلعب هذا الدور في اربعينات وخمسينات وستينات القرن الماضي والهدف إسترجاع هذا الدور".



وقال: "في هذا الاطار تدرج زيارتي اليوم لمنشآت النفط في الزهراني. نحن نعمل على الاستفادة إقتصادياً من كل القدرات والأصول الاستراتيجية التي يمتلكها لبنان كمنشآت طرابلس والزهراني. هناك لجنة شكلت لهذه الغاية منذ أسبوعين وبدأت العمل وتحضير الامور اللوجستية بما يتعلق بمنشآت طرابلس، ونأمل ان نستطيع الاستفادة من منشآت الزهراني ايضاً".