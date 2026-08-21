الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"كهرباء لبنان": تأهيل شبكة مخرج رقم 3 من معمل بولس أرقش
أخبار لبنان
2026-08-21 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"كهرباء لبنان": تأهيل شبكة مخرج رقم 3 من معمل بولس أرقش
أفادت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان بأنه سيتم إجراء أشغال لتأهيل شبكة المخرج رقم 3 من معمل بولس أرقش، ما يستدعي قطع التغذية عن هذا المخرج اعتبارًا من نهار الإثنين 24/8/2026 ولغاية 7/9/2026، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
وخلال هذه الفترة، سيتم تعويض التغذية بالتيار الكهربائي عن المناطق المتأثرة خلال ساعات الليل.
والقرى التي ستتأثر بهذه الأشغال هي: المجيدل، كفرحتى، كفربيت، كفرملكي، كفرفيلا، عين قانا، كفرشلال وجرنايا.
أخبار لبنان
لبنان":
تأهيل
التالي
السفارة الأميركية ترحّب بإقرار قانون الإعلام المحدّث باعتباره فرصة لتطوير المشهد الاعلامي
لقاء روحي في دار فتوى - طرابلس بمشاركة السفير السعودي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-09
"كهرباء لبنان" عددت الأضرار على شبكة النقل في الجنوب: نقوم بأقصى طاقتنا لإصلاح الأعطال
أخبار لبنان
2026-06-09
"كهرباء لبنان" عددت الأضرار على شبكة النقل في الجنوب: نقوم بأقصى طاقتنا لإصلاح الأعطال
0
أخبار لبنان
2026-06-22
"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب
أخبار لبنان
2026-06-22
"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب
0
أمن وقضاء
2026-07-28
"الأشغال" تواصل تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب لتعزيز السلامة المرورية وتحسين شبكة النقل
أمن وقضاء
2026-07-28
"الأشغال" تواصل تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب لتعزيز السلامة المرورية وتحسين شبكة النقل
0
أمن وقضاء
2026-07-16
أمن الدولة يزيل تعديات على شبكة كهرباء لبنان في بعلبك
أمن وقضاء
2026-07-16
أمن الدولة يزيل تعديات على شبكة كهرباء لبنان في بعلبك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:11
رسامني ترأس اجتماع مجلس إدارة مرفأ طرابلس: نحو تعزيز دوره الوطني والإقليمي
أخبار لبنان
09:11
رسامني ترأس اجتماع مجلس إدارة مرفأ طرابلس: نحو تعزيز دوره الوطني والإقليمي
0
أخبار لبنان
08:59
السفير السعودي زار دار فتوى طرابلس... إمام: تأكيد على سياسة المملكة التاريخية تجاه جميع اللبنانيين
أخبار لبنان
08:59
السفير السعودي زار دار فتوى طرابلس... إمام: تأكيد على سياسة المملكة التاريخية تجاه جميع اللبنانيين
0
أمن وقضاء
08:39
بجرائم سرقة وتجارة مخدّرات… توقيف ثلاثة مطلوبين للقضاء في البقاع
أمن وقضاء
08:39
بجرائم سرقة وتجارة مخدّرات… توقيف ثلاثة مطلوبين للقضاء في البقاع
0
أخبار لبنان
08:02
سلام يلتقي أبناء القرى الحدودية في صور ويؤكد الوقوف إلى جانبهم
أخبار لبنان
08:02
سلام يلتقي أبناء القرى الحدودية في صور ويؤكد الوقوف إلى جانبهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-13
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال مع وزير خارجية الكويت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران
آخر الأخبار
2026-06-13
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال مع وزير خارجية الكويت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران
0
أمن وقضاء
2026-05-22
نفّذن عملية سرقة... وشعبة المعلومات تكشف هوياتهن وتوقفهن في محلة صبرا
أمن وقضاء
2026-05-22
نفّذن عملية سرقة... وشعبة المعلومات تكشف هوياتهن وتوقفهن في محلة صبرا
0
آخر الأخبار
2026-03-29
رويترز: شركة أدما الإسرائيلية تعلن أن مصنعا تابعا لها في جنوب إسرائيل تعرض لهجوم إما بصاروخ إيراني أو بحطام
آخر الأخبار
2026-03-29
رويترز: شركة أدما الإسرائيلية تعلن أن مصنعا تابعا لها في جنوب إسرائيل تعرض لهجوم إما بصاروخ إيراني أو بحطام
0
آخر الأخبار
2026-08-17
عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة
آخر الأخبار
2026-08-17
عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:27
وزير الطاقة: لإجراء تدقيق جنائيّ في شأن بواخر توليد الكهرباء
أخبار لبنان
06:27
وزير الطاقة: لإجراء تدقيق جنائيّ في شأن بواخر توليد الكهرباء
0
أخبار دولية
06:17
رئيس البرلمان الإيراني: للتخطيط للتغلب على "العقوبات الجائرة"
أخبار دولية
06:17
رئيس البرلمان الإيراني: للتخطيط للتغلب على "العقوبات الجائرة"
0
أخبار دولية
06:16
الصين تعتبر أن "العقوبات والضغوط" الأميركية على إيران ليست الحلّ
أخبار دولية
06:16
الصين تعتبر أن "العقوبات والضغوط" الأميركية على إيران ليست الحلّ
0
أخبار لبنان
03:41
رئيس الحكومة إلى الجيش: حافظوا على وحدة مؤسستكم فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم
أخبار لبنان
03:41
رئيس الحكومة إلى الجيش: حافظوا على وحدة مؤسستكم فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم
0
أخبار لبنان
03:40
وزير الدفاع: نؤكد موقفنا الداعي إلى استرجاع سيادة الدولة
أخبار لبنان
03:40
وزير الدفاع: نؤكد موقفنا الداعي إلى استرجاع سيادة الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عدوان إسرائيل على سوريا وتنديد إقليميّ بعمليات زعزعة السلام
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عدوان إسرائيل على سوريا وتنديد إقليميّ بعمليات زعزعة السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجنوب يُدمَّر… والذاكرة تُوثَّق . هذه مبادرة نقابة المهندسين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجنوب يُدمَّر… والذاكرة تُوثَّق . هذه مبادرة نقابة المهندسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أزمة الأمن الغذائي في لبنان... أكثر من مليون شخص في دائرة الخطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أزمة الأمن الغذائي في لبنان... أكثر من مليون شخص في دائرة الخطر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:59
تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية
أمن وقضاء
13:59
تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية
2
اقتصاد
02:21
ارتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
02:21
ارتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
3
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها
5
خبر عاجل
13:24
معلومات للـLBCI: مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر يوقف تباعاً بين الأسبوع الفائت واليوم عصابة محترفة من ٥ اشخاص زوّرت توقيع وزير الداخلية احمد الحجار وباعت مواطنين رخصاً مزورة لزجاج حاجب للرؤية
خبر عاجل
13:24
معلومات للـLBCI: مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر يوقف تباعاً بين الأسبوع الفائت واليوم عصابة محترفة من ٥ اشخاص زوّرت توقيع وزير الداخلية احمد الحجار وباعت مواطنين رخصاً مزورة لزجاج حاجب للرؤية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:23
215 ألف رسالة بعد سنين: ادفع جمرك تلفونك!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
215 ألف رسالة بعد سنين: ادفع جمرك تلفونك!
7
خبر عاجل
13:27
معلومات للـLBCI: العصابة التي زوّرت توقيع وزير الداخلية باعت رخص «Fumée» بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف دولار للرخصة وقد ضُبطت الرخص وأزيل زجاج «Fumée» عن السيارات وأُحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان
خبر عاجل
13:27
معلومات للـLBCI: العصابة التي زوّرت توقيع وزير الداخلية باعت رخص «Fumée» بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف دولار للرخصة وقد ضُبطت الرخص وأزيل زجاج «Fumée» عن السيارات وأُحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان
8
أخبار لبنان
14:08
الخزانة الأميركية تشدد العقوبات على حزب الله وتستهدف شبكة لنقل ملايين الدولارات نقدًا
أخبار لبنان
14:08
الخزانة الأميركية تشدد العقوبات على حزب الله وتستهدف شبكة لنقل ملايين الدولارات نقدًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More