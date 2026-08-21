"كهرباء لبنان": تأهيل شبكة مخرج رقم 3 من معمل بولس أرقش

أفادت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان بأنه سيتم إجراء أشغال لتأهيل شبكة المخرج رقم 3 من معمل بولس أرقش، ما يستدعي قطع التغذية عن هذا المخرج اعتبارًا من نهار الإثنين 24/8/2026 ولغاية 7/9/2026، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.



وخلال هذه الفترة، سيتم تعويض التغذية بالتيار الكهربائي عن المناطق المتأثرة خلال ساعات الليل.



والقرى التي ستتأثر بهذه الأشغال هي: المجيدل، كفرحتى، كفربيت، كفرملكي، كفرفيلا، عين قانا، كفرشلال وجرنايا.