السفارة الأميركية ترحّب بإقرار قانون الإعلام المحدّث باعتباره فرصة لتطوير المشهد الاعلامي

رحّبت السفارة الأميركية في لبنان، بإقرار مجلس النواب اللبناني قانونَ الإعلام المحدّث، باعتباره فرصةً لتطوير المشهد الإعلامي في لبنان.



وقالت السفار: "إن التنفيذ الفعّال وإجراء المزيد من الإصلاحات، بما في ذلك وقف الملاحقة الجزائية للصحافيين لمجرد قيامهم بعملهم المهني المشروع، أمر أساسيّ لحماية الصحافيين وصون حرية الصحافة وتعزيز بيئة إعلامية تعددية ومستقلة".



وأكدت ان "الولايات المتحدة تبقى ملتزمةً التزامًا راسخًا بدعم جهود لبنان للدفاع عن حرية التعبير، وحماية الصحافيين من الضغوط السياسية، والحفاظ على قطاع إعلامي حيوي ومستقل".