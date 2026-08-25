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سلام يبحث مع بن زايد زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وتعزيز الشراكة

أخبار لبنان
2026-08-25 | 14:23
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سلام يبحث مع بن زايد زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وتعزيز الشراكة
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سلام يبحث مع بن زايد زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وتعزيز الشراكة

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوّه الرئيس سلام بأهمية زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان، الذي يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمراً من قطاعات مختلفة، برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان بين أشقائه العرب، ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين لبنان ودولة الإمارات في مختلف المجالات.

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