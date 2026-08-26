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هاني تابع ميدانياً مكافحة آفات الصنوبر في بعبدا بواسطة الطائرات المسيرة: الوزارة ماضية في تحديث أدواتها الفنية في خدمة المزارع وحماية الموارد الطبيعية
أخبار لبنان
2026-08-26 | 07:25
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هاني تابع ميدانياً مكافحة آفات الصنوبر في بعبدا بواسطة الطائرات المسيرة: الوزارة ماضية في تحديث أدواتها الفنية في خدمة المزارع وحماية الموارد الطبيعية
جال وزير الزراعة نزار هاني اليوم، في إطار المتابعة الميدانية لبرامج حماية الثروة الحرجية وتطوير الإنتاج الزراعي، في منطقة بعبدا، حيث اطّلع على أعمال الفرق الفنية التابعة للوزارة التي باشرت رشّ أشجار الصنوبر المثمر باستخدام الطائرات المسيّرة "الدرونز"، بمواكبة خبيرين متخصصين من جمهورية الصين الشعبية.
وتندرج هذه الأعمال ، وفق بيان للوزارة، ضمن خطة وزارة الزراعة لمكافحة الآفات التي تهدّد أشجار الصنوبر، والحدّ من انتشارها، وحماية الغابات المنتجة، بما يسهم في تعزيز إنتاج الصنوبر اللبناني ودعم المزارعين والمجتمعات الريفية التي يشكّل هذا القطاع مورداً اقتصادياً أساسياً لها.
واستمع هاني إلى شرح تقني حول آلية تنفيذ عمليات الرشّ، ومدى التزامها بالإرشادات الفنية ومعايير السلامة والفعالية، مؤكداً أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير أساليب الرصد والمكافحة الزراعية والحرجية، ولا سيما في المناطق الوعرة أو الواسعة التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.
وأشار إلى "أن استخدام الطائرات المسيّرة يتيح تنفيذ عمليات المكافحة بسرعة ودقة عاليتين، ويساعد على تحسين توزيع مواد الرشّ، وترشيد الكميات المستخدمة، وتقليص الوقت والجهد والكلفة التشغيلية، فضلاً عن تعزيز قدرة الفرق الفنية على التدخل السريع في مواجهة الآفات".
وأكد هاني أن "حماية أشجار الصنوبر المثمر ليست مسألة بيئية فحسب، بل هي أيضاً قضية زراعية واقتصادية واجتماعية، نظرا إلى ما يمثله هذا القطاع من مصدر دخل لعدد كبير من العائلات اللبنانية".
وشدد على أن "الوزارة ماضية في تحديث أدواتها الفنية واعتماد الابتكار والتكنولوجيا في خدمة المزارع وحماية الموارد الطبيعية".
ونوّه وزير الزراعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق عمل الوزارة والفرق الفنية الميدانية لإنجاح هذه المهمة، متوجهاً بالشكر إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية في لبنان على تمويل شراء الطائرات المسيّرة، وعلى دعمها المتواصل للقطاع الزراعي اللبناني وبرامج بناء القدرات ونقل الخبرات التقنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التعاون الزراعي اللبناني– الصيني، وتطوير قدرات وزارة الزراعة على الاستجابة للتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي والثروة الحرجية، بما يرسّخ نهجاً حديثاً ومستداماً في الوقاية والمكافحة وحماية النظم البيئية المنتجة.
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