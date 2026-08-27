وقع الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي في مكتب الهيئة ، رسالة تفاهم مع مديرة شؤون وكالةالأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس ،بشأن هبة تبلغ كميتها نحو 2,000 طن من دقيق القمح، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر حاجة.

وتم التوقيع، في حضور المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة عصام أبو جودة، وستخصص الهبة للمساهمة في دعم العائلات اللبنانية والفلسطينية المحتاجة.

يأتي توقيع رسالة التفاهم، بحسب بيان، في سياق التعاون والتنسيق القائم بين الهيئة العليا للإغاثة و"الأونروا"، وضمن الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بكفاءة ووفق الغاية المخصصة لها.