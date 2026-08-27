اللواء حسن شقير: الأمن العام يواصل تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة

شدد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على أن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري بل إحدى ركائز الدولة، مشيرا الى أن مهمته الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره وفي خدمة المواطن وكرامته وحقوقه.



وأعلن شقير خلال إحتفال بالمديرية العامة للأمن العام بمناسبة عيدها الـ81، أن الأمن العام يواصل تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود اضافة الى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والهجرة غير الشرعية.



وأكد أن أمن المواطن في صلب أولويات الأمن العام، قائلا: "المواطن الذي يقصد مراكزنا للحصول على جواز سفر أو إقامة أو أي معاملة أخرى يجب أن يشعر بأن الدولة حاضرة الى جانبه".



وأضاف: "عملنا ونعمل على تطوير الإدارة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي".



ولفت شقير الى أن لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية واجتماعية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة، مشدداً على أن حماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة.