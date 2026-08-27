الرئيس عون من الأمن العام: المؤسسات الناجحة والمثمرة تبقى عرضة للانتقادات لكنّها تواصل عملها وإنجازاتها

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في كلمة ألقاها من المديرية العامة للأمن العام بمناسبة عيدها الـ81، على أهمية تضحيات عناصر الأمن العام وإرادتهم الصلبة، مؤكدًا أن "الناجح هو من يثبت نجاحه في الظروف الصعبة".

وقال عون: "جئت لأنحني أمام أرواح شهداء الأمن العام، وأمام تضحياتكم وإرادتكم الصلبة التي مكّنتكم من تحقيق الإنجازات".

وأضاف: "جئت لأستمدّ المعنويات منكم، فأنتم القدوة، والناجح هو من يثبت نجاحه في الظروف الصعبة".

وأكد أن "كلنا في خدمة المواطن وصون كرامته، ومن حقّه الطبيعي أن يحصل على خدماته أينما كان، من دون منّة من أحد".

وتابع: "خلال فترة قصيرة، حقّقتم إنجازات مهمّة، وأنا على ثقة بأنكم ستواصلون تطويرها وتحسينها، لأنكم مؤمنون بمؤسسة الأمن العام وبلبنان".

ولفت إلى أن "المؤسسات الناجحة والمثمرة تبقى عرضة للانتقادات، لكنّها تواصل عملها وإنجازاتها".