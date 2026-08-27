الرئيس عون: زيارة وفد رجال الاعمال الاماراتيين للبنان رسالة امل وثقة باستقراره وبمستقبله

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عوناف عون مستقبلاً وزير التجارة الخارجية الاماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مع وفد من رجال الاعمال.



وتحدث الرئيس عون امام الوفد، فأشار الى ان "زيارة وفد رجال الاعمال الاماراتيين للبنان رسالة امل وثقة باستقراره وبمستقبله، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين".



وشكر دولة الامارات على وقوفها الدائم الى جانب لبنان وما دامت هناك إرادة ونية صادقة فلن تقف التحديات عائقًا أمامنا".



ودعا الى "الاستثمار في لبنان الذي يمتلك امكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات".



بدوره، قال الزيودي إن "وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية".