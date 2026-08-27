معهد البحوث الصناعية يوضح: شحنة الإسمنت المستوردة عبر مرفأ طرابلس مطابقة للمواصفات الوطنية الإلزامية

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا أوضح فيه "ما يتم تداوله على وسائل الإعلام لناحية إدخال شحنة إسمنت تعود لشركة دير عمار ميتال ش.م.م. عبر مرفأ طرابلس من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة في معهد البحوث الصناعية ".



وقال: "إن معهد البحوث الصناعية لطالما عمل جاهداً لإعطاء صفة الإلزام لمواصفات ذات العلاقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة، كما أن المعهد حريص أشد الحرص على الإلتزام بالمراسيم الصادرة وتقييم مطابقة السلع المشمولة بها، وبالرغم من عدم إبلاغه بفتح باب إستيراد الإسمنت عبر إجازات إستيراد وفي غياب آلية واضحة متفق عليها مسبقاً وكون الشحنة كانت الأولى، تدارك المعنيون في المعهد الأمر وقاموا بإجراءات تقييم المطابقة اللازمة على هذه الشحنة بما فيها أخذ العينات والتحاليل المخبرية وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات الوطنية الإلزامية".