الحجار من مقر دائرة الرصد والتدخل: نأمل نهوض لبنان وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

دشن وزير والبلديات أحمد الحجار، مقر دائرة الرصد والتدخل في مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامةللأمن العام، في حضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

وأثنى الوزير الحجار على" النهضة الكبيرة التي شهدتها المديرية العامة للأمن العام، وما حققته من تطور على مستوى الأداء والمهام الموكلة إليها"، لافتا إلى أن "دائرة الرصد والتدخل تشكل الذراع التنفيذية للمديرية في تنفيذ المهام الدقيقة وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية".

وأمل الوزير الحجار أن" نشهد جميعا نهوض لبنان من جديد، وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بقواها الذاتية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية".