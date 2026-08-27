الرئيس بري بحث مع الوفد الإماراتي في تعزيز التعاون واستقبل وسيم منصوري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق، في حضور وزير الاقتصاد التجارة عامر البساط، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي وسفير لبنان في الإمارات طارق منيمنة وعدد من المستثمرين في دولة الامارات العربية المتحدة المشاركين في الملتقى الاقتصادي الاماراتي اللبناني.



وتناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون والشراكة والفرص الاستثمارية في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة واستقبل بري النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري.