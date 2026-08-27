عيسى: اللبنانيون متفقون على تسليم حزب الله سلاحه... وسنتواصل مع جنبلاط قريبًا

رأى السفير الأميركي ميشال عيسى أن "اللبنانيين متفقون على أن على حزب الله تسليم سلاحه".

ولفت، بعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة، إلى أنه "يعتقد أن هناك تواصلًا بين الرئيس جوزاف عون وحزب الله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار عيسى إلى "أننا نطلب دائمًا من إسرائيل وقف ضرباتها وتخفيفها، لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة".

وردًا على سؤال حول موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من اتفاق الإطار، قال عيسى: "جنبلاط يوم بدو ويوم ما بدو، وسنتواصل معه قريبًا".