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الرئيس بري: الوحدة الإسلامية ليست حلمًا مستحيلًا لكنها تحتاج إلى شجاعة

أخبار لبنان
2026-08-27 | 08:13
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الرئيس بري: الوحدة الإسلامية ليست حلمًا مستحيلًا لكنها تحتاج إلى شجاعة
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الرئيس بري: الوحدة الإسلامية ليست حلمًا مستحيلًا لكنها تحتاج إلى شجاعة

وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة الى مؤتمر الوحدة الاسلامية المنعقد في طهران أكّد فيها "أن أخطر ما يواجه العالم الإسلاميّ اليوم ليس أن تتعدد اجتهاداته، بل أن يتحول الاختلاف إلى قطيعة، والمذهب إلى عصبية، والسياسة إلى فتنة، والدين إلى أداة في الصراع".

وقال: "الوحدة الإسلامية ليست حلما مستحيلا، لكنها تحتاج إلى شجاعة: شجاعة الاعتراف بأننا أخطأنا حين جعلنا بعض خلافاتنا أكبر من قضايانا الكبرى، وشجاعة تجاوز الحساسيات، وشجاعة الإصغاء إلى الآخر، وشجاعة تقديم المصلحة العامة على الحسابات الضيقة".

ولفت إلى ان "الوحدة الإسلامية ليست مسؤولية عالم دون آخر، ولا مذهب دون مذهب، ولا دولة دون دولة ؛ إنها مسؤولية كل من يؤمن بأن قوة الأمة في اجتماعها، وأن كرامتها في تضامنها، وأن مستقبلها في قدرتها على تحويل التنوع إلى ثراء، والاختلاف إلى حوار، والإيمان إلى عمل". 

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