متري يتناول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة واتفاق الإطار

في بيروت، ناقشت جلسة حوارية نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمشاركة نائب رئيس الحكومة طارق متري، مسار توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة على لبنان.



وتناولت الجلسة الآليات التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لجمع المعلومات والتحقق منها، والتحديات التي واجهتها في توثيق الاعتداءات على المدنيين والطواقم الطبية والأعيان المدنية، وعمليات النزوح القسري، وصولاً إلى التقرير الرسمي الذي أعدّته اللجنة.



ومن توثيق الانتهاكات وسبل حماية لبنان، انتقل متري إلى المسار السياسي، متناولاً اتفاق الإطار.