البساط والزيودي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان والإمارات

وفي وزارة الإقتصاد وقع الوزير عامر البساط مع نظيره الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون في مجالي التبادل التجاري والإستثمار.