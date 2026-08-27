ميقاتي إستقبل السفير السعودي

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري بعد ظهر اليوم في دارته.



وتم البحث في العلاقات الوطيدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية اضافة الى الوضع الراهن في لبنان.