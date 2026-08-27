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ميقاتي إستقبل السفير السعودي
أخبار لبنان
2026-08-27 | 07:29
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ميقاتي إستقبل السفير السعودي
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري بعد ظهر اليوم في دارته.
وتم البحث في العلاقات الوطيدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية اضافة الى الوضع الراهن في لبنان.
أخبار لبنان
ميقاتي
سفير
السعودية
لبنان
فهد بن عبد الرحمن الدوسري
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