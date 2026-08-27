باسيل استقبل السفير السعودي... وتأكيد أهمية الدور السعودي في دعم الاستقرار في لبنان



وتناول اللقاء، وفق بيان عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة، حيث جرى تأكيد أهمية الدور السعودي في دعم الاستقرار في لبنان والمساهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار، بما يحفظ أمن لبنان وسيادته ويعزز الاستقرار في المنطقة.



كما تم التطرق إلى العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والمملكة العربية السعودية، وسبل تطويرها وتعزيزها على مختلف المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة تعارفية، في المقر العام للتيار.