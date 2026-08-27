الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور مؤتمر الامم المتحدة للمياه 2026

تسلّم الرئيس جوزاف عون رسالة من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها اليه سفير دولة الامارات لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، تضمنت دعوة رسمية لحضور مؤتمر الامم المتحدة للمياه 2026، باستضافة مشتركة بين دولة الامارات والسنغال، والذي سيعقد من 8 الى 10 كانون الاول المقبل في مركز ابو ظبي الوطني للمعارض.