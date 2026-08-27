الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور مؤتمر الامم المتحدة للمياه 2026
أخبار لبنان
2026-08-27 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور مؤتمر الامم المتحدة للمياه 2026
تسلّم الرئيس جوزاف عون رسالة من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها اليه سفير دولة الامارات لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، تضمنت دعوة رسمية لحضور مؤتمر الامم المتحدة للمياه 2026، باستضافة مشتركة بين دولة الامارات والسنغال، والذي سيعقد من 8 الى 10 كانون الاول المقبل في مركز ابو ظبي الوطني للمعارض.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تسلّم
لحضور
مؤتمر
الامم
المتحدة
للمياه
التالي
سلام اتصل بشقير مهنئا بعيد الأمن العام: دعم أجهزة الدولة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة هو السبيل إلى دولة عادلة وقادرة
الرئيس بري: الوحدة الإسلامية ليست حلمًا مستحيلًا لكنها تحتاج إلى شجاعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-19
الرئيس عون عرض مع متري للاوضاع وتسلم دعوة من نظيره الفرنسي لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية في 17 أيلول
أخبار لبنان
2026-08-19
الرئيس عون عرض مع متري للاوضاع وتسلم دعوة من نظيره الفرنسي لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية في 17 أيلول
0
خبر عاجل
2026-07-22
الرئيس جوزاف عون للـLBCI: الرئيس ترامب أبدى حماسته للاستثمار في لبنان وقد يُعقد ما يشبه مؤتمرًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة يُدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أميركية
خبر عاجل
2026-07-22
الرئيس جوزاف عون للـLBCI: الرئيس ترامب أبدى حماسته للاستثمار في لبنان وقد يُعقد ما يشبه مؤتمرًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة يُدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أميركية
0
أخبار لبنان
2026-07-30
الرئيس عون بحث مع عمران ريزا في الأوضاع وعمل الأمم المتحدة في لبنان
أخبار لبنان
2026-07-30
الرئيس عون بحث مع عمران ريزا في الأوضاع وعمل الأمم المتحدة في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-07-10
كرامي تتسلّم دعوة إلى قمة ABLE 2026 لتعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة
أخبار لبنان
2026-07-10
كرامي تتسلّم دعوة إلى قمة ABLE 2026 لتعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:38
نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الداخلية وعرض معه مطالب القطاع وحماية الصيدليات
أخبار لبنان
11:38
نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الداخلية وعرض معه مطالب القطاع وحماية الصيدليات
0
أمن وقضاء
11:24
قوى الامن عممت صورة موقوف بجرم احتيال
أمن وقضاء
11:24
قوى الامن عممت صورة موقوف بجرم احتيال
0
أخبار لبنان
11:19
"اليونيفيل": الـ 1701 لا يزال الاطار الاساسي للاستقرار في الجنوب وتنفيذه يتطلب التزام لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
11:19
"اليونيفيل": الـ 1701 لا يزال الاطار الاساسي للاستقرار في الجنوب وتنفيذه يتطلب التزام لبنان وإسرائيل
0
أخبار لبنان
10:48
وزير العمل بحث مع وفد من الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة تعويضات نهاية الخدمة واشتراكات الضمان
أخبار لبنان
10:48
وزير العمل بحث مع وفد من الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة تعويضات نهاية الخدمة واشتراكات الضمان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-03-01
نجل النجم توم هانكس عالق خارج أميركا... والسبب جواز سفره!
فنّ
2026-03-01
نجل النجم توم هانكس عالق خارج أميركا... والسبب جواز سفره!
0
أخبار دولية
2026-08-24
توتال إنرجيز تعتزم الاستثمار في توسيع خط أنابيب لتصدير النفط بالإمارات
أخبار دولية
2026-08-24
توتال إنرجيز تعتزم الاستثمار في توسيع خط أنابيب لتصدير النفط بالإمارات
0
آخر الأخبار
09:41
التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي توغل على الطريق بين أوفانيا وخان أرنبة قرب نقطة الأندوف بريف القنيطرة
آخر الأخبار
09:41
التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي توغل على الطريق بين أوفانيا وخان أرنبة قرب نقطة الأندوف بريف القنيطرة
0
اخبار البرامج
2026-01-01
إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:49
لحم البقر بصلصة الشيبوتلي وحلوى مميزة... نكهات مكسيكية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:49
لحم البقر بصلصة الشيبوتلي وحلوى مميزة... نكهات مكسيكية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أمن وقضاء
10:30
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
أمن وقضاء
10:30
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
0
أخبار لبنان
08:11
عيسى: اللبنانيون متفقون على تسليم حزب الله سلاحه... وسنتواصل مع جنبلاط قريبًا
أخبار لبنان
08:11
عيسى: اللبنانيون متفقون على تسليم حزب الله سلاحه... وسنتواصل مع جنبلاط قريبًا
0
أخبار لبنان
08:08
متري يتناول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة واتفاق الإطار
أخبار لبنان
08:08
متري يتناول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة واتفاق الإطار
0
أخبار لبنان
08:04
البساط والزيودي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان والإمارات
أخبار لبنان
08:04
البساط والزيودي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان والإمارات
0
أخبار لبنان
06:53
الحجار من مقر دائرة الرصد والتدخل: نأمل نهوض لبنان وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
06:53
الحجار من مقر دائرة الرصد والتدخل: نأمل نهوض لبنان وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
أمن وقضاء
06:02
الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع
أمن وقضاء
06:02
الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع
0
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
0
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
2
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
3
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
4
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
5
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
6
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 27-8-2026
اسرار
23:32
أسرار الصحف 27-8-2026
8
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معدات طبية تحت الشبهة... من الصلاحية الى المنشأ وربما النفايات الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معدات طبية تحت الشبهة... من الصلاحية الى المنشأ وربما النفايات الطبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More