سلام اتصل بشقير مهنئا بعيد الأمن العام: دعم أجهزة الدولة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة هو السبيل إلى دولة عادلة وقادرة

اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مهنئاً لمناسبة عيد الأمن العام الحادي والثمانين.



ونوّه سلام بـ"الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام، في مسار تطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي وتحديث المراكز والقدرات البشرية والتقنية للمديرية".



وأكد سلام أن فاعلية العمل الأمني تتجلى في حماية الجميع وخدمتهم، من دون تمييز، في إطار كامل من احترام القانون والحقوق والحريات والكرامة الإنسانية. وشدّد على أن دعم أجهزة الدولة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية هو السبيل إلى دولة عادلة وقادرة، يكون الأمن فيها ضمانةً لحرية كل المواطنين وحقوقهم.