الرئيس عون عرض مع جابر وسعيد شؤوناً مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف واستقبل زواراً

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وعرض معهما شؤونا مالية، وقانون إعادة هيكلية المصارف الذي اقرّه مجلس النواب مؤخرا.



واستقبل الرئيس عون النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء البروفسور ندي الحكيم، وبحث معهما شؤوناً صحية والتقدم الذي أحرزه الطب في مجال زراعة الأعضاء.



ونوّه الرئيس عون بالدور المميز الذي يقوم به البروفسور الحكيم، وبالإنجازات العلمية والطبية التي حققها في عدد من دول العالم.



وفي قصر بعبدا أيضاً، المدير العام لشركة Universal Publisher & Distributor المهندس فادي المقنزح، يرافقه المصور رامي رزق، حيث سلّما رئيس الجمهورية النسخة الأولى من كتاب «Lebanon Like Never Seen Before» الذي نشر ويتضمن أكثر من ثلاثمئة صورة التقطها المصور رزق من الجو، لمختلف المناطق اللبنانية، وهو في طباعة فاخرة ,باللغات الأربع: العربية، الفرنسية، الإنكليزية والاسبانية، وبين هذه الصور ما نشر عن لبنان في الصحافة العالمية.



وقد هنأ الرئيس عون المهندس المقنزح والمصور رزق على الكتاب القيّم الذي يلقي الضوء على عدد كبير من المناطق اللبنانية، من خلال صور تعكس التراث اللبناني من جهة، والطبيعة اللبنانية الخلابة من جهة أخرى، كما تؤرّخ لمحطات مهمة في تاريخ لبنان.