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تعديل الرسوم البيئية على المواد المنتجة للنفايات

أخبار لبنان
2026-08-27 | 10:20
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تعديل الرسوم البيئية على المواد المنتجة للنفايات
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تعديل الرسوم البيئية على المواد المنتجة للنفايات

صدر المرسوم رقم 3754 معدِّلاً مرسومًا سابقًا متعلقًا بالرسوم على المواد المنتجة للنفايات.

وألغى الزيادة التي كانت قد فُرضت على عدد من المنتجات تبعًا لكمية أو نوعية النفايات الناتجة عن تصنيعها أو عن استعمالها، وأعاد الرسوم عليها إلى ما كانت عليه وفق الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 5/1/2026.

كما أعاد تحديد قيمة الرسم أو الضريبة البيئية على قيمة المنتج بالنسبة إلى مجموعة محددة من السلع، وفق نسب جديدة واردة حصرًا في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم. 

وبذلك، فإن المنتجات الواردة في الجدول الأول لم تُعفَ بالضرورة من الرسم البيئي، وإنما أُلغيت الزيادة المستحدثة عليها، في حين أن المنتجات الواردة في الجدول الثاني أصبحت خاضعة للنسب المحددة صراحةً فيه.

أما المنتجات التي عُدّلت قيمة الضريبة البيئية عليها بنسب محددة، فقد توزعت على ثلاث فئات: حُددت الضريبة بنسبة 3% من قيمة المنتج على الفصل 22، أي المشروبات والسوائل الكحولية والخل، والفصل 24، أي التبغ وبدائل التبغ المصنّعة. 

وحُددت بنسبة 2% على الفصل 23 الخاص بـبقايا ونفايات الأغذية، والفصل 33 الخاص بـالزيوت ومحضرات العطور والتجميل، والفصلين 42 و43 المتعلقين بـمصنوعات الجلد ولوازم السفر، وجلود الفراء ومصنوعاتها، والفصل 87 الخاص بـالعربات السيارة والجرارات والدراجات والعربات الأرضية الأخرى، والفصل 91 الخاص بـأصناف صناعة الساعات وأجزائها. 

أما نسبة 1.5% ففرضت على الفصول 25 و29 و32 و38 و39 و40 و44 و48 و61 و62 و64 و68 و69 و70 و84 و85 و90 و95، وتشمل بصورة أساسية الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية والكلس والأسمنت، والمنتجات الكيميائية العضوية، وخلاصات الدباغة والصباغة ومشتقاتها، والمنتجات الكيميائية المتنوعة، واللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والخشب والورق والكرتون ومصنوعاتها، والألبسة والأحذية، ومنتجات الحجر والإسمنت والخزف والزجاج، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية، وأدوات البصريات والتصوير، ولعب الأطفال وأصناف التسلية والرياضة. 

وهذه النسب هي التي تمثل عملياً التعديل الجديد للضريبة البيئية على قيمة المنتجات المحددة في الجدول رقم (2).

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