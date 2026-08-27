عون يهنئ منتخب لبنان لكرة السلة: فوزٌ يعزّز فرص التأهل إلى كأس العالم

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاعبي منتخب لبنان في كرة السلة بفوزهم على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل، وذلك ضمن اطار الدور الثاني من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم في كرة السلة التي ستقام في قطر العام المقبل.



وقال الرئيس عون، الذي حضر الى ملعب نهاد نوفل والتقى لاعبي المنتخب اللبناني، ان هذا الفوز يعزز فرص لبنان في المشاركة في أهم بطولة عالمية في كرة السلة، ويشكل حافزا لمزيد من النجاح ورفع اسم لبنان عالياً.



وتابع : انه الوجه المشرق للبنان الذي نأمل ان يزداد اشراقاً عندما تزول الغيوم التي تتلبد فوق سماء بلدنا.