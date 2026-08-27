الخارجية الأميركية: «اليونيفيل» فشلت ولا ندعم تمديد ولايتها بعد 2026...ونتوقع تطبيق «الإطار الثلاثي»

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ان "الولايات المتحدة لا تدعم تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بعد انتهاء ولايتها الأخيرة في 31 كانون الأول 2026."

واعتبر أن "«اليونيفيل» قد فشلت، إذ شهدت فترة وجودها سبع جولات من النزاع، كما أقام حزب الله بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها مباشرة، مستخدمًا في بعض الأحيان قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية بنيته التحتية أو عملياته."



وقال "نحن اليوم أمام واقع مختلف مع «الإطار الثلاثي»، الذي يضع مسارًا قائمًا على شروط محددة نحو تحقيق أمن دائم وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان. ومع بدء انسحاب «اليونيفيل» تدريجيًا، نتوقع تنفيذ هذا الإطار، إن التنفيذ الناجح للإطار سيؤسس أيضًا لعلاقات مستقرة وسلمية بين إسرائيل ولبنان. والهدف منه هو جعل ترتيبات حفظ السلام المفتوحة وغير المحددة المدة أمرًا غير ضروري."



واضاف " يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطًا بشكل وثيق بالأهداف الملموسة للإطار، بدلًا من أن يكون وسيلة لإدارة وضع راهن غير محسوم إلى أجل غير مسمى. نحن مستعدون لمناقشة ترتيبات تدعم بشكل فعلي نزع سلاح حزب الله، وتعزز قدرات الجيش اللبناني، وتدعم سيادة لبنان. لكننا لسنا مهتمين باستبدال مهمة أخرى غير فعالة ومفتوحة المدة بمهمة جديدة."