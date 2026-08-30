وزير الزراعة: لتطوير الزراعة التعاقدية وتعزيز دور سوق الجبل ليكون منصة نموذجية لتنظيم منتجات الشوف

جال وزير الزراعة نزار هاني، في منطقة الشوف في متابعة عملية للقاءات التي عُقدت خلال الملتقى اللبناني–الإماراتي، وضمن جهود وزارة الزراعة الرامية إلى تحويل فرص التعاون والاستثمار إلى شراكات فعلية تربط الإنتاج الزراعيّ اللبنانيّ بالأسواق الإماراتية والخليجية.

وشدد هاني على أنّ الوزارة ستتابع هذا المسار بصورة دورية ومكثفة بهدف بناء نماذج قابلة للتوسع في مختلف المناطق اللبنانية.

وأشار إلى أهمية تطوير الزراعة التعاقدية وتعزيز دور سوق الجبل ليكون منصة نموذجية لتنظيم وتسويق منتجات الشوف، وربط المنتجين بالمشترين والأسواق المحلية والخارجية، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة أعلى للإنتاج الزراعي وتعزيز الاقتصاد الريفي.