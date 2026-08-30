جنبلاط يزور بري ويهديه نسخة من مذكراته

زار الرئيس وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث عقدا لقاءً مساء الأحد، تم فيه البحث في التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة.



وعقب الاجتماع، غادر جنبلاط عين التينة من دون الإدلاء بتصريح، مكتفياً بالقول: "أتيت لأقدّم إلى الرئيس بري نسخة من مذكراتي "قدر في هذا المشرق".