حبيب: بعبدا منارة الحياة والتضامن

أشاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب "بالمبادرة الإنسانية والوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بتنظيم حملة للتبرع بالدم في قصر بعبدا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني".



واعتبر أنها "تجسّد ثقافة الحياة والعطاء والتضامن، وتضع الإنسان في صلب الأولويات الوطنية".



وقال حبيب، في بيان، إن "مشاركة الرئيس شخصياً في حملة التبرع بالدم، تحمل رسالة قوية تؤكد أن القيادة الحقيقية تكون بالفعل، وأن خدمة الإنسان والعطاء من أجل الآخرين مسؤولية وطنية".



وأضاف: "الرئيس جوزاف عون، رئيس جمهوريتنا إبن مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، يترجم اليوم هذه القيم بمبادرة إنسانية بسيطة في شكلها، كبيرة في معناها. فمن بذل نفسه في خدمة الوطن، يواصل اليوم ترسيخ ثقافة العطاء وخدمة الإنسان".



وأشاد حبيب بالدور الذي يقوم به الصليب الأحمر اللبناني برئاسة الدكتور أنطوان الزغبي وأمينه العام جورج كتاني في تأمين الدم للمحتاجين، معتبراً أن "هذه الشراكة الإنسانية تعكس أجمل صور التعاون لخدمة الإنسان".



ورأى أن "التبرع بالدم عطاء لا يعرف طائفة أو منطقة أو انتماء، بل يمنح إنساناً فرصة للحياة. وفي هذه الظروف، يحتاج لبنان إلى مبادرات تجمع أبناءه حول ما يوحّدهم، وتعيد الأمل والثقة".



وثمّن حبيب "مبادرة الرئيس ومشاركته الشخصية فيها، لأنها تحمل من قصر بعبدا رسالة واضحة: الحياة أولاً، والتضامن مسؤولية، والعطاء هو الأمل".



وأكد أن "هذه هي القيم التي نريدها أن تبقى عنواناً للبنان".