بطريركية الروم الكاثوليك تحذر من التعرض لرجال الدين

ذكّر المكتب الاعلامي في بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك السادة الزملاء وجميع العاملين في المجال الاعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية بضرورة الالتزام باخلاقيات المهنة وآدابها وعدم التعرض للمرجعيات الروحية او الكنسية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالبطريركية والقيمين عليها من مصادرها الصحيحة، طالبً منهم احترام رجال الدين واحكامهم الصادرة عن المحاكم الروحية واحترام نتائجها، حرصا على حسن سير العمل.



كما حذر من بث الشائعات التي تتعلق بالكنيسة الملكية الكاثوليكية على اعتبار ان المخول الوحيد بتظهير مواقف غبطة البطريرك والدوائر البطريركية هو المكتب الاعلامي حصرا وهو على تواصل مع الراغبين طيلة ايام الاسبوع وضمن الدوام للجواب عن اي استفسار .



للتواصل مع مسؤول المكتب الاعلامي انطوان الحايك: ٧١/١١٤٤٤٥