دريان الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى"

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى القاهرة، تلبية لدعوة من مفتي الديار المصرية الشيخ نظير عياد، للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى"، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.