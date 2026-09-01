سلامة ترأس اجتماع لجنة اختيار الفيلم السينمائي لتمثيل لبنان في الأوسكار: لاعتماد المعايير الدولية والشفافية والموضوعية

ترأس وزيرالثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية، إجتماعاً ضم المدير العام للشؤون الثقافية علي الصمد، واللجنة الخاصة لاختيار الفيلم السينمائي لتمثيل لبنان في مسابقة الأوسكار لعام 2027 عن فئة الفيلم الأجنبي وذلك اثر اصداره قرارا قضى بتسمية أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص على أن يرأسها المدير العام.



وبعد أن تداول الوزير سلامة مع المجتمعين في عدد من الأمور المتعلقة بالآلية، شدد على "أهمية اعتماد المعايير الدولية والشفافية والموضوعية لاختيار الفيلم اللبناني الذي سيتم اختياره وترشيحه للأوسكار".