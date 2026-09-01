انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت في 25 الحالي

دعت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت، في بيان، إلى إجراء إنتخابات عامة للمجلس التنفيذي، وقد قرر المجلس تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة يوم الجمعة في 25/9/2026 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً في صالة زور البور، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الإنتخابات إلى يوم الجمعة في 2/10/2026 بمن حضر.

ودعت الراغبين بالترشح للإنتخابات إلى تقديم طلباتهم إبتداءً من الإثنين في 7/9/2026 ولغاية الإثنين في 21/9/2026.

وأوضحت أن أمانة السر تستقبل طلبات الترشيح طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا يومي السبت والأحد، في مكتب أمين سر النقابة خليل زعيتر في المبنى CATAC D الطابق الأول.