الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها

الرئيس جوزاف عون امام بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان مع وفد من الطائفة:
- اللبنانيون الأرمن يلعبون دوراً ايجابياً في بناء الوطن، وانخراطهم في المجتمع اللبناني انتج دعماً اساسياً في كل المجالات.
- هذه الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من… pic.twitter.com/uRgJIVxp37
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 1, 2026
الرئيس جوزاف عون امام بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان مع وفد من الطائفة:
- اللبنانيون الأرمن يلعبون دوراً ايجابياً في بناء الوطن، وانخراطهم في المجتمع اللبناني انتج دعماً اساسياً في كل المجالات.
- هذه الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من… pic.twitter.com/uRgJIVxp37