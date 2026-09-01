الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن هذه الدولة تحمي الجميع، مشيرا الى أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة.



وقال خلال استقباله بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان مع وفد من الطائفة: "الخيارات التي اتخذناها لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب، ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة".



وأضاف: "نحن لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها".



ورأى الرئيس عون أن "اللبنانيين الأرمن يلعبون دوراً ايجابياً في بناء الوطن، وانخراطهم في المجتمع اللبناني انتج دعماً أساسياً في كل المجالات".



من جهته، قال البطريرك ميناسيان: "من واجبنا شكر الرئيس عون ومؤازرته، ونشجّع كل المؤسسات على مواصلة الطريق في سبيل السلام".