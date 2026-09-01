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الرئيس عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير: الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة

أخبار لبنان
2026-09-01 | 11:06
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الرئيس عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير: الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة
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الرئيس عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير: الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير في الأول من أيلول ١٩٢٠، والتي تصادف اليوم، أن "هذا الإنجاز الذي تحقق في بلورة الفكرة اللبنانية من خلال كيان سياسي جامع للأطياف اللبنانية، في تكريس دستوري للدولة صاحبة الرسالة"، مشيرا الى أن "هذا الإعلان قد استكمل عبر إعلان الدستور اللبناني والجمهورية في العام ١٩٢٦ الذي نحتفل بمئويته طوال هذا العام. كما استكمل بالاستقلال وقيام المؤسسات". 

وقال: "رغم المعضلات والنزاعات، استمرّ لبنان وهو يعود ليقوم بدوره بين الأمم. والرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. وهذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة فهي وحدها المرجعية لجميع اللبنانيين، الذين يوحدهم الميثاق الوطني كمنطلق جامع يحفظ التنوع ضمن الوحدة".
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

لبنان الكبير

الحروب

السيادة

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