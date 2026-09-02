اهتمام بالربط الكهربائيّ اللبنانيّ التركيّ وتزويد لبنان بالغاز

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي في أنقرة، اجتماع عمل مع نظيره التركيّ ألب أرسلان بيرقدار، لبحث التعاون على مختلف الصعد في قطاع الطاقة.



وأبدى الجانب التركيّ اهتمامًا بالربط الكهربائيّ، تزويد لبنان بالغاز، التنقيب في البلوكات اللبنانية، الاستثمار بالطاقة الشمسية والنظيفة وبالمعامل التقليدية.



وبناء على ذلك، عيّن الفريقان فريقًا لمتابعة العمل على الملفات.