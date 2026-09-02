سلسلة مباحثات لقائد الجيش

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة مع النائب طوني فرنجية، الأوضاع العامة في البلاد.



وأكد فرنجية أنّ المؤسسة العسكرية هي الضامن لاستقرار لبنان.



ثم عرض قائد الجيش مع النائب أديب عبد المسيح، التطورات الراهنة.



وشدّد الأخير على ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول الجيش في هذه المرحلة الدقيقة.



كما بحث مع سفير لبنان لدى ماليزيا ماهر الخير، التطورات في لبنان والمنطقة.



كذلك استقبل نقيب الصحافة عوني الكعكي مع وفد من أعضاء النقابة، وجرى عرض الأوضاع العامة والتطورات، والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية في ظل الصعوبات الحالية، ولا سيما في الجنوب.

وأعرب نقيب الصحافة وأعضاء الوفد عن تقديرهم لتضحيات الجيش مشددين على أهمية دوره في صون الاستقرار والوحدة الداخلية والسلم الأهليّ.